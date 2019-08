Mainz (dpa/lrs) - Das neue Kita-Gesetz der rheinland-pfälzischen Landesregierung wird nach Einschätzung der CDU-Fraktion rund eine halbe Milliarde Euro Investitionskosten für die Kommunen nach sich ziehen. Viele der rund 2500 Kindertagesstätten müssten umgebaut werden, um einen Ganztagsbetrieb zu ermöglichen, führte der parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl am Montag in Mainz als Grund an. Die Ganztagsbetreuung auf dem Land von derzeit 30 bis 45 Prozent werde auf 80 bis 90 Prozent steigen, wenn eine durchgehende siebenstündige Betreuung garantiert seien, wie das Gesetz vorsieht.