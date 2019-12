Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landtag dürfte heute den Weg frei machen für künftige Befragungen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Plenum. Nötig ist für die probeweise Einführung dieses neuen Formats eine Zweidrittelmehrheit. Zuvor hatte sich bereits der Ältestenrat des Landtags im September für die Neuerung ausgesprochen. Vorgesehen ist die erste Befragung an diesem Freitag (13. Dezember), weitere sind im kommenden März sowie im kommenden August angedacht. Im Landtagswahljahr 2021 soll keine Befragung sein. Der Mainzer Landtag ist der bundesweit erste mit einem solchen Format, im Bundestag können die Abgeordneten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schon dreimal im Jahr befragen.

Weitere Themen im Plenum sind am Mittwoch unter anderem die Pläne für ein Batteriewerk am Opel-Standort Kaiserslautern sowie die Probleme rund um die marode Hochstraße Süd in Ludwigshafen. Zudem dürfte das neue Bestattungsgesetz beschlossen werden. Mit ihm soll die gesetzliche Bestattungsfrist von sieben auf zehn Tage verlängert werden. Zudem soll mit dem Gesetz ein Beitrag gegen Kinderarbeit bei der Herstellung von Grabsteinen geleistet werden.

Die Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen wollen ebenfalls am Mittwoch Joachim Paul als Mitglied des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) abwählen. Sie sehen bei ihm Verbindungen zu rechtsextremem Gedankengut. Zuletzt war der AfD-Politiker deshalb schon als Vorsitzender des Medienausschusses des Landtages abgewählt worden. Paul sprach von "politisch motiviertem Kasperle-Theater". Es gehe darum, aus parteipolitischen Gründen "Kritiker mundtot zu machen". Paul wandte sich gegen "eine Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung, die wir für zu linkslastig halten". Die Fraktion werde eine Abwahl juristisch prüfen.

Das LpB-Kuratorium soll sich unter anderem um die politische Ausgewogenheit der Arbeit der Landeszentrale kümmern.