Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hat eine neue Rheinquerung zwischen Worms und Speyer gefordert, um die Metropolregion Rhein-Neckar zu entlasten. Damit würden zwar nicht alle mit der Sperrung der Ludwigshafener Hochstraße Süd verbundenen Probleme gelöst, sagte Baldauf am Donnerstag im Landtag in Mainz. Doch dies sei ein Teil der Lösung. Es müsse ein Dialogprozess gestartet werden, den müsse die Regierung erst einleiten und dann moderieren.

Auch AfD-Vertreter Jan Bollinger befürwortete eine weitere Brücke in Rhein-Neckar. Lange sei hier nichts passiert, auch die CDU habe das Thema erst nach dem "Hochstraßen-Desaster" wiederentdeckt. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Benedikt Oster, sagte: "Dass wir weitere Brücken brauchen, ist nicht zu bestreiten." Das gehe aber nicht ohne die Beteiligung der Menschen und Verantwortlichen in der Region. Und in der Rhein-Neckar-Region bestehe noch keine einheitliche Meinung zum Standort einer Brücke.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, die Landesregierung arbeite ständig an einer übergreifenden Verkehrsplanung für ganz Rheinland-Pfalz. Hier flössen auch Ergebnisse der Online-Umfrage zum Mobilitätskonsens ein, bei der Bürger unter anderem zu den Verkehrsmitteln ihrer Wahl gefragt worden waren. Die Resultate will Wissing am kommenden Mittwoch (5. Februar) vorstellen.