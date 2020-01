Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition hat sich auf eine Abschaffung der umstrittenen einmaligen Straßenausbaubeiträge geeinigt. SPD, FDP und Grüne stellten am Mittwoch in Mainz Details eines Entwurfs zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vor. Es sei eine Lösung gefunden worden, die nah an der Realität im Land sei, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer. Bereits jetzt hätten rund 40 Prozent der Kommunen auf wiederkehrende Beiträge umgestellt, nun sollten es fast 100 Prozent werden. Eine Ausnahme gibt es etwa für extrem kleine Gemeinden.

Neben den wiederkehrenden gibt es bislang auch einmalige Beiträge, über die Anwohner an den Kosten für die Sanierung von Straßen beteiligt werden können. Sie können teils enorme Belastungen für Haushalte mit sich bringen. Kommunen, die nun ab dem 1. Februar 2020 entsprechend ihre Satzungen ändern, sollen in den kommenden drei Jahren - also 2021, 2022 und 2023 - eine finanzielle Unterstützung aus dem kommunalen Finanzausgleich bekommen. Die Oppositionsparteien CDU und AfD hatten eine komplette Abschaffung der Beiträge gefordert und verschiedene Formen der Finanzierung mit Landesgeld vorgeschlagen.