Mainz (dpa/lrs) - Die AfD in Rheinland-Pfalz fordert die Einführung einer Abschlussprüfung für den mittleren Schulabschluss an der Realschule plus. "Wir wollen mit diesem Antrag den mittleren Schulabschluss wieder aufwerten", sagte der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Michael Frisch am Dienstag in Mainz. Die Ergebnisse der jüngsten IQB-Bildungsstudie zu Leistungen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern in der 9. Klasse zeigten, dass das Niveau abgesunken sei. "Die Betriebe sind seit Jahren unzufrieden mit der Qualität vieler Absolventen der Realschule plus", heißt es in dem Antrag.

Mit dem Hinweis auf eine Prüfung habe er als Berufsschullehrer "auch die faulste Bäckerklasse" zum Lernen bringen können, sagte Frisch. Abschlussprüfungen hätten einen hohen pädagogischen Wert. "Sie vermitteln die Erfahrung, dass es sich lohnt, sich über längere Zeit anzustrengen oder dass es Folgen hat, wenn man dies nicht tut." Rheinland-Pfalz sei das einzige Bundesland, in dem es keine Prüfung für den mittleren Schulabschluss gebe.