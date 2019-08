Mangelnde Rechtschreibung sei ein K.-o.-Kriterium bei Bewerbungen, die Landesregierung habe dieses große Thema aber nicht auf dem Schirm, kritisierte der stellvertretende Landesvorsitzende und bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Joachim Paul, am Dienstag in Mainz. Er forderte auch "die verpflichtende Verankerung der Schreibschrift von Anfang an sowie die Abschaffung von "Schreiben nach Gehör"". Ausreichende Deutschkenntnisse müssten die Voraussetzung für die Teilnahme am Regelunterricht sein.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik bilde nur die bekannt gewordenen Straftaten ab, sagte der Fraktionsvorsitzende Uwe Junge. Die Aussagekraft sei eingeschränkt, weil viele Straftaten nicht bekannt oder nicht angezeigt würden. Als Beispiele nannte Junge, "die misshandelte Ehefrau, die nicht die Polizei informiert" sowie Rauschgift, häusliche und politische Gewalt, Misshandlungen und Sexualdelikte. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gebe es bereits solche Dunkelfeldstudien.