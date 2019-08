Mainz (dpa/lrs) - 52 statt 51 Wahlkreise und 49 statt 50 Listenkandidaten: Über die Änderung des Landeswahlgesetzes berät am Mittwoch der Landtag in Mainz in erster Lesung. Die Stadt Mainz soll bei der nächsten Landtagswahl drei statt bislang zwei Wahlkreise bekommen, wie der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Haller am Montag sagte. Zudem entstehe ein neuer Wahlkreis mit Germersheim, Wörth und den Verbandsgemeinden Hagenbach, Jockgrim und Rülzheim. Der alte Wahlkreis (48) mit der kreisfreien Stadt Pirmasens und den Verbandsgemeinden Annweiler und Rodalben werde aufgeteilt. Der Landtag werde aber wie bislang 101 Abgeordnete haben.