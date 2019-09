Artikel per E-Mail versenden

Magdeburg (dpa/sa) - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Vergabe von Fördermitteln und Jobs bei Lotto Sachsen-Anhalt kommt heute (08.00 Uhr) zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. "Wichtig ist, dass wir schnell und gründlich prüfen", sagte der Ausschussvorsitzende Andreas Steppuhn. Insgesamt bleibt wenig Zeit, der Ausschuss muss seine Arbeit bis Ende der Legislaturperiode 2021 abgeschlossen haben. Steppuhn betonte: "Es darf auch nicht Lotto schlecht geredet werden. Es soll nur an den Pranger gestellt werden, was auch an den Pranger gehört."

Die AfD und ein fraktionsloser Abgeordneter hatten die Einsetzung des U-Ausschusses beantragt. Es handelt sich um ein Minderheitenrecht. Der Ausschuss soll prüfen, ob Lotto-Fördermittel korrekt vergeben worden sind. Zudem geht es um die Vergabe von Jobs bei Lotto-Toto und die Bezahlung. Die Abgeordneten wollen den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Januar 2018 betrachten.

Lotto-Toto vergibt nach eigenen Angaben jährlich mehr als sechs Millionen Euro Fördermittel an etwa 400 Vereine unter anderem im Sport, im sozialen und im kulturellen Bereich.