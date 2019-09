Magdeburg (dpa/sa) - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Vergabe von Fördermitteln und Jobs bei Lotto Sachsen-Anhalt hat sich am Freitag konstituiert. Er soll untersuchen, wer in welcher Höhe Lotterie-Fördermittel erhielt, und ob der jeweilige Verwendungszweck eingehalten wurde. Zudem geht es um die Frage, ob und in wieweit persönliche Beziehung bei der Vergabe von Jobs eine Rolle spielten. Es soll auch untersucht werden, ob es Verstöße gegen das Geldwäschegesetz, das Jugendschutzgesetz und das Glücksspielgesetz gegeben hat. Betrachtet werden soll der Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Januar 2018. Dem Untersuchungsschuss, der auf Antrag der AfD eingesetzt worden war, gehören 13 Landtagsabgeordnete an.