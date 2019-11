Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt soll künftig keine landeseigenen Ackerflächen mehr verkaufen. Das hat der Landtag in Magdeburg am Donnerstag mit den Stimmen aller Fraktionen entschieden. "Wir sind in einer langen, unguten Tradition, was Landverkäufe angeht", sagte der Grünen-Finanzexperte Olaf Meister. "Sie kriegen Tränen in den Augen, wenn Sie die Domänenaufstellung von Anfang der 1990er sehen", sagte er mit Verweis auf den damals sehr üppigen Grundbesitz des Landes.

In der Zwischenzeit sei immer wieder Land verkauft worden, um Haushalte auszugleichen, so Meister. Das sei auf lange Sicht wenig wirtschaftlich, da das Land von Pachteinnahmen aus Agrarflächen deutlich mehr profitiere als von einmaligen Verkaufseinnahmen. Auch wenn der Antrag reichlich spät komme, sei es entscheidend, in Zukunft Ackerflächen in Landeshand zu halten.