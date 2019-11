Magdeburg (dpa/sa) - Der Terroranschlag von Halle wird in Sachsen-Anhalt in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet. Der Magdeburger Landtag setzte am Mittwoch ein entsprechendes Gremium ein. Der U-Ausschuss soll unter anderem klären, warum die Sicherheitsbehörden vorab keine erhöhte Gefahr für die Synagoge in Halle gesehen hatte, obwohl dort der höchste jüdische Feiertag gefeiert wurde, sagte der AfD-Abgeordnete Robert Farle. Zudem solle es um Versäumnisse beim Polizeieinsatz während der Tat gehen. Es ist der fünfte Untersuchungsausschuss der Wahlperiode.

Die AfD-Abgeordneten und der parteilose Ex-AfD-Chef André Poggenburg hatten den U-Ausschuss beantragt. Sie zusammen haben das eine Viertel aller Stimmen, das nötig ist, um ein solches Gremium einzusetzen. Er bezweifle, dass es der AfD um Aufklärung gehe, sagte der SPD-Innenexperte Rüdiger Erben. Der Antrag strotze vor Vorverurteilungen. Ähnlich äußerte sich der CDU-Abgeordnete Chris Schulenburg: Die Formulierungen seien ein Generalangriff auf die Polizei. Die Abgeordneten der schwarz-rot-grünen Koalition enthielten sich, die Linke stimmte gegen den Antrag.

Am 9. Oktober hatte ein schwer bewaffneter Mann am höchsten jüdischen Feiertag versucht, in die mit rund 50 Gläubigen besetzte Synagoge in Halle einzudringen. Als das misslang, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin vor dem Gotteshaus sowie einen 20 Jahre alten Mann in einem nahen Dönerladen. Auf seiner Flucht verletzte er zwei Menschen, bevor er festgenommen wurde. Ein 27 Jahre alter Deutscher hat die Tat gestanden und antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt.