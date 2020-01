Magdeburg (dpa/sa) - Die Ameos-Kliniken werden bestreikt, das Krankenhaus in Havelberg wird umgewidmet, die Burgenlandklinik ist insolvent: Sachsen-Anhalts Krankenhäuser stecken in der Krise. Die Landesregierung sieht Handlungsbedarf - hat sich aber noch nicht auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Am Donnerstag beschäftigt sich der Landtag mit dem Thema.

Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte vorgeschlagen, den angeschlagenen Krankenhäusern mit einem kreditfinanzierten Investitionsprogramm in Höhe von 700 Millionen Euro zur Seite zu springen. SPD-Fraktionschefin Katja Pähle kündigte am Mittwoch an, den Vorschlag in die laufenden Haushaltsberatungen einzubringen.

Die CDU lehnt das Programm als unfinanzierbar ab und kritisierte den Koalitionspartner für die Initiative, die nicht abgestimmt gewesen sei. "Die CDU-Fraktion wird keine schnellen Parolen rausbringen", sagte der Fraktionsvorsitzende Siegfried Borgwardt am Mittwoch. Die CDU werde nur eine Lösung mittragen, die auch finanzierbar sei.

Die Linke, die das Thema auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt hatte, warf der Landesregierung "systematische Untätigkeit" vor. So habe die Koalition die Insolvenz der Burgenlandklinik "mindestens bewusst in Kauf genommen", sagte Fraktionschef Thomas Lippmann am Mittwoch und warnte vor einer neuen Privatisierungswelle. Seine Fraktion will bis zum Sommer ein Konzept für eine kommunale Trägerschaft von Krankenhäusern vorlegen.