Magdeburg (dpa/sa) - Der Grünen-Innenexperte Sebastian Striegel hat die Entscheidung für den Gewerkschafter Rainer Wendt als neuen Innenstaatssekretär als schwere Belastung für die schwarz-rot-grüne Koalition bezeichnet. In den vergangenen dreieinhalb Jahren sei es gelungen, im Innenbereich ruhig und sachlich viele Themen voranzubringen, sagte Striegel am Freitag im Magdeburger Landtag. Als Beispiel nannte er die Durchsetzung der Polizeikennzeichnung oder ein kürzlich erarbeitetes Leitbild für eine bürgernahe Polizei. Dieser Kurs spiegele sich nicht in den bisherigen Äußerungen Wendts wider, der eher als "Law-and-Order-Verfechter" bekannt sei.

Die Landesregierung hatte am Freitag per Pressemitteilung verkündet, dass Wendt ab Dezember als Staatssekretär ins Haus von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) wechselt. Der langjährige Bundeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft folgt auf Tamara Zieschang, die künftig als Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium arbeitet. Die Nachricht kam für die Landespolitiker aller Parteien überraschend.

Striegel kritisierte zudem, wie die Regierung von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Wechsel verkündete. Es sei eine Missachtung des Parlaments, wenn die Abgeordneten während einer laufenden Sitzung per Pressemitteilung informiert würden. Die Abgeordneten könnten erwarten, dass die Landesregierung im Landtagsplenum das Wort ergreife und die Entscheidung verkünde und erkläre. Stahlknecht selbst weilte am Freitag ebenso wie Ministerpräsident Reiner Haseloff beim CDU-Bundesparteitag in Leipzig.