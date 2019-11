Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne hat den Umgang mit den Beschäftigten beim Windanlagenbauer Enercon scharf kritisiert. Die Angst halte die Belegschaft von öffentlichen Protesten auf dem Magdeburger Domplatz gegen den geplanten Jobabbau fern, argumentierte die SPD-Politikerin am Freitag im Landtag. Die Beschäftigten würden eingeschüchtert und hätten Angst, ihre Jobs noch eher zu verlieren oder die Chance auf einen Sozialplan zu verwirken. Enercon sei bereits in der Vergangenheit mit seiner wenig sozialpartnerschaftlichen Firmenphilosophie aufgefallen, so Grimm-Benne.

Zuvor hatte sich bereits Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) besorgt über den Umgang mit den Mitarbeitern bei Enercon gezeigt. Es sei von Angst vor Einschüchterung die Rede gewesen, sagte er nach einem Gespräch mit Betriebsräten am Firmensitz im niedersächsischen Aurich. Enercon hatte zuletzt angekündigt, die Rotorblattfertigung aus Deutschland ins Ausland zu verlagern. Bis zu 3000 Arbeitsplätze sollen wegfallen, davon die Hälfte in Magdeburg.

Die Arbeitsagentur Magdeburg sei darauf vorbereitet, mit den betroffenen Beschäftigten einen neuen Job zu suchen, sagte Ministerin Grimm-Benne. Es gebe in der Stadt derzeit 7000 offene Stellen, die sofort besetzt werden könnten. Darunter seien 1100 in der Industrie.