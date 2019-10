Magdeburg (dpa/sa) - Im Alter von 76 Jahren ist der frühere Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt, Adolf Spotka, gestorben. Das teilte eine Sprecherin des Landtages am Freitag in Magdeburg mit. Spotka hatte von 2002 bis 2006 das höchste parlamentarische Amt im Land inne. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) würdigte seine Verdienste um das Gemeinwohl und das Land. "Sein gesellschaftliches Engagement und sein politisches Leben waren geprägt vom Bekenntnis zu Freiheit, Demokratie und Toleranz", sagte Haseloff.

"Wir werden ihn als einen Menschen in Erinnerung behalten, der den Neuanfang in Sachsen-Anhalt nach 1989 entscheidend mitgeprägt hat", sagte Haseloff. Sein Amt als Landtagspräsident habe Professor Spotka stets in der gebotenen Zurückhaltung und mit großer politischer Umsicht wahrgenommen.

Amtsnachfolgerin Gabriele Brakebusch würdigte Spotka als einen Politiker, der sich leidenschaftlich und mit hohem Sachverstand für den Aufbau funktionierender politischer Strukturen in Sachsen-Anhalt und den europäischen Gedanken eingesetzt habe. Für seine Verdienste wurde Spotka 2007 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland geehrt.

Mit Bestürzung reagierte der anhaltische Kirchenpräsident Joachim Liebig. Spotka, der sich als Bernburger stets für die Region Anhalt einsetzte, sei ein großer Verlust auch für die Evangelische Landeskirche Anhalts. Dieser sei der Politiker sehr verbunden gewesen sei. So sei er Mitglied im Gründungsvorstand der Stiftung "Evangelisches Anhalt", die die Arbeit der Einrichtungen und Kirchengemeinden in der Evangelischen Landeskirche Anhalts unterstützt. "Die Landeskirche dankt Adolf Spotka für sein Engagement und wird ihn in ehrenvoller Erinnerung halten", sagte Liebig.

Spotka starb den Angaben nach am Mittwoch in seiner Heimatstadt Bernburg. Seit 1990 gehörte er als Christdemokrat dem Landtag an. Spotka war in verschiedenen Ausschüssen tätig. Er war Vorsitzender des Treuhanduntersuchungsausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaft, Technologie und Verkehr. An die Hochschule Anhalt wurde er als Professor für Ökonomie und Forschungsmanagement berufen.