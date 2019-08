Leipzig (dpa) - Zum Ende des Landtagswahlkampfs erwarten die Parteien am heutigen Freitag viel Bundesprominenz in Sachsen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird um 17.00 Uhr gemeinsam mit Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Nikolaikirchhof in Leipzig auftreten. Auch die Grünen laden um 16.30 Uhr zum Wahlkampfabschluss in die Messestadt ein. Neben dem Spitzenduo Wolfram Günther und Katja Meier wird auch Bundesvorsitzender Robert Habeck erwartet.