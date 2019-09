Leipzig/Erfurt (dpa/th) - Aus Sicht des Politologen Hendrik Träger erlauben die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg positive Schlüsse für die Thüringer Linke. "Dass in Sachsen und Brandenburg die Partei des amtierenden Regierungschefs gewonnen hat, kann Die Linke in Thüringen optimistisch stimmen", sagte der Wissenschaftler der Universität Leipzig der dpa. Auch Die Linke könnte vom Amtsbonus des Ministerpräsidenten profitieren.

In Thüringen, wo am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird, stellt Die Linke mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten der rot-rot-grünen Regierung. Bei der Landtagswahl am Sonntag in Sachsen wurde die CDU mit Ministerpräsidenten Michael Kretschmer die stärkste Kraft. Gleiches war auch der Fall für die SPD in Brandenburg mit ihrem Regierungschef Dietmar Woidke. In beiden Ländern kam die AfD aber an zweiter Stelle.

"SPD und CDU werden es in Thüringen schwerer haben, die AfD dürfte ein solides Ergebnis einfahren", sagte Träger weiter. Gleiches gelte für die Grünen. "Die FDP muss damit rechnen, dass sie unter der Fünf-Prozent-Hürde bleibt, weil sie bei der Diskussion zwischen den anderen Parteien gar nicht richtig vorkommt."