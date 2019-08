Leipzig (dpa) - Zwei Tage vor der Landtagswahl hat Ministerpräsident Michael Kretschmer die Sachsen aufgerufen, zur Wahl zu gehen. "Werben Sie in den verbleibenden Stunden noch dafür, dass viele Menschen zur Wahl gehen", sagte der CDU-Politiker am Freitagabend beim Wahlkampfabschluss der Union vor einigen Hundert Zuhörern in Leipzig. Es gehe darum, jenen, die das Land nur mies machten, eine stabile Mehrheit entgegen zu setzen. Ob die in den Umfragen vorhergesagten 24 oder 25 Prozent für die AfD mehr oder weniger würden, hänge davon ab, wie viele Menschen zur Wahl gehen und wem sie ihre Stimme geben.

Er wolle eine Regierung für alle Sachsen bilden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, sagte Kretschmer. "Darum geht es bei dieser Wahl. Es steht Spitz auf Knopf. Es braucht jeden, bitte machen sie alle mit!"