Grünen-Chefin Melcher holt Direktmandat in Leipzig

Dresden (dpa) - Die Grünen-Chefin hat Christin Melcher hat in Leipzig ein Direktmandat errungen. Die Grünen hatten bisher noch nie ein Landtagsdirektmandat in Sachsen gewinnen können. Melcher setzte sich im Wahlkreis "Leipzig 5" mit 29 Prozent der Erststimmen vor dem CDU-Kandidaten Robert Clemen mit 20,6 Prozent durch. Auch bei den Zweitstimmen lagen die Grünen in dem Wahlkreis mit 26,7 Prozent vorne - weit über dem Landesschnitt.