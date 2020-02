Kiel (dpa/lno) - Im Konflikt um ein Vollverschleierungsverbot an Schleswig-Holsteins Hochschulen stehen die Grünen weiter unter Druck. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) äußerte sich am Dienstag zuversichtlich zu den Chancen einer gesetzlichen Regelung. Die am Vorabend zwischen CDU, Grünen und FDP erzielte Einigung auf ein gesetzliches Verbot an Schulen sei ein erster wichtiger Schritt, sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe davon aus, dass das Bündnis "eine tragfähige und gesellschaftlich akzeptierte Lösung auch für den Hochschulbereich" finden werde.

CDU-Landeschef Günther ließ keinen Zweifel daran, dass die Union für alle Bereiche, in denen dies rechtlich möglich sei, auf ein Verbot der Vollverschleierung mit Burka oder Nikab setze. "Eine Vollverschleierung passt nicht zu einer freiheitlichen Gesellschaft." Die CDU sei bereit zu einem Kompromiss, der eine Vollverschleierung nur für bestimmte Bereiche umfasse.

Nach Ansicht von FDP-Fraktionschef Christopher Vogt gehen die Gespräche nach der Einigung im Bereich der Schulen nun "zumindest auch in die richtige Richtung". Unis müssten für Lehrveranstaltungen sinnvolle und rechtssichere Lösungen ermöglicht werden. "Das Thema wird sich wohl nicht erledigen, wenn es nicht zumindest auch für Seminare ein Vollverschleierungsverbot im Gesetz geben wird."

Vogt und Günther verwiesen auf einen Vorschlag des Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck. Dieser hatte sich am Montag für kommunikative Offenheit und gegen Vollverschleierung in Seminaren und Prüfungen ausgesprochen. Vogt nannte dessen Äußerungen "erfreulich klar".

Am Montag hatten CDU, Grüne und FDP im Fall der Hochschulen angekündigt, gesetzliche Regelungen "zur Identitätsfeststellung für Prüfungen und Einschreibungen" zu treffen. "Es gibt aber auch noch weitere Themen wie Sport oder interaktive Lehrveranstaltungen, wo Mimik und Gestik eine große Rolle spielen", sagte der CDU-Hochschulpolitiker Tobias von der Heide der dpa. Es mache aus Sicht von Dozenten einen Unterschied, ob in einem Hörsaal 30 oder 100 Studenten säßen. Eine Grundlage für weitere Gespräche sei der CDU-Gesetzesentwurf. Er soll den Unis ermöglichen, autonom über Verbote zu entscheiden.

Bereits Anfang 2019 hatte die AfD einen Gesetzentwurf für ein Verbot der Vollverschleierung an Hochschulen in den Landtag eingebracht. Dieser wurde Anfang März in den Ausschuss verwiesen. Außerdem beschloss der Landtag damals eine umfassende Expertenanhörung zu dem Thema, die mittlerweile erfolgt ist. Der AfD-Bildungspolitiker Frank Brodehl vermutet ein Zusammenhang zwischen dem Umschwenken der Grünen und der Bundestagswahl im kommenden Jahr: "Da möchte sich die Führungsriege der Grünen nicht als Unterstützer von Burka und Nikab angreifbar und für Frauen unwählbar machen."

Hintergrund ist der Fall einer muslimischen Studentin der Kieler Universität. Die Hochschule hatte ihr eine Vollverschleierung in Lehrveranstaltungen verboten. Sie kam trotzdem immer wieder auch verschleiert zu Veranstaltungen. Die Uni bat das Land deshalb, eine Regelung zu schaffen, die ein Verbot möglich machen würde. Die Landtagsfraktion der Grünen hatte zunächst einstimmig gegen ein Vollverschleierungsverbot gestimmt.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) lehnt Vollverschleierung in Schulen entschieden ab. "Gesichtsschleier von Schülerinnen haben in Schulen, die sich den Menschenrechten und der Gleichberechtigung von Frau und Mann verpflichtet fühlen, keinen Platz", sagte die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke. Gesetzliche Regelungen allein reichten aber nicht. Geklärt werden müsse, wer ein Verbot durchsetzen soll, die Lehrer oder die Polizei und welche Konsequenzen Nikab-Trägern drohen. Die Notwendigkeit für Änderungen des Hochschulgesetzes sieht die Bildungsgewerkschaft aber nicht.