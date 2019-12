Kiel (dpa/lno) - Die Kieler Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen den Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen ausgeweitet. "Die Auswertung der richterlich beschlagnahmten Daten auf den Kommunikationsmitteln des Beschuldigten haben den Anfangsverdacht gegen den Polizeibeamten aus Lübeck erhärtet und auf zusätzliche Fälle erweitert", teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Es gehe auch um den Verdacht der unbefugten Weitergabe von Teilen des sogenannten Buß-Berichts und polizeiinterner Dokumente zur Entlassung eines als gefährlich eingestuften Straftäters.

Der Beamte und bisherige Landesvize der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) hat die Vorwürfe bestritten, trat am Mittwoch jedoch von seinen Gewerkschaftsämtern zurück. "Ich tue dies insbesondere, um Schaden von der DPolG, einer kritischen Polizeigewerkschaft und engagierten Mitarbeitervertretung für die Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei Schleswig-Holstein, abzuwenden", teilte Nommensen am Mittwochabend mit. Er begründete dies mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Laut Staatsanwaltschaft geht es bei den Ermittlungen mittlerweile um fünf Fälle, bei denen der Verdacht strafrechtlich relevanter Indiskretion bestehe. Ursprünglich hatte die Behörde Ermittlungen gegen Nommensen eingeleitet, weil der Beamte in zwei Fällen gegen seine Verschwiegenheitspflicht verstoßen haben soll. Dabei ging es um Informationen im Zusammenhang mit einer Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck im Juni und über einen Polizeianwärter, der eine Hakenkreuzbinde trug.

Der Fall und dabei insbesondere die Durchsuchung der Landesgeschäftsstelle der Deutschen Polizeigewerkschaft in Kiel beschäftigt weiter den Landtag. Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) wies im Innen- und Rechtsausschuss Kritik am Vorgehen der Justiz zurück. "Der Anfangsverdacht war da. Und den hat das Landgericht ja bestätigt."

Das Kieler Landgericht hatte Mitte Oktober entschieden, dass zwar die vom Amtsgericht angeordneten Durchsuchungen der Privaträume und des Autos von Nommensen sowie seiner Arbeitsplätze bei der Polizei und der Gewerkschaft im August rechtmäßig waren. Die Razzien der Diensträume der Polizei in Lübeck und der Geschäftsräume der Gewerkschaft in Kiel seien aber unverhältnismäßig gewesen, sofern sie über den Arbeitsplatz des beschuldigten Beamten hinausgegangen seien.

Die Kieler Leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß sagte im Ausschuss, "in der Gewerkschaft wurde nur eine Festplatte sichergestellt". Diese befinde sich versiegelt in einem Tresor der Staatsanwaltschaft und sei noch nicht ausgewertet worden. Nur in der Wohnung des Beschuldigten seien Unterlagen aus Papier mitgenommen worden.

Nach der Entscheidung des Landgerichts hätten drei Staatsanwälte eine "Grobsichtung" des Materials vorgenommen, sagte Heß. Ein Teil davon habe Nommensen bereits zurückerhalten. "Wir haben entschieden, dass wir zuviel mitgenommen haben." Einige Unterlagen seien nicht beweiserheblich gewesen.

Der Polizist hat sich mehrfach kritisch im Zusammenhang mit der Affäre um mögliche Fehler in früheren Ermittlungen gegen Rocker zu Wort gemeldet, mit denen sich ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss (PUA) befasst. Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hatte Ex-Ressortchef Klaus Buß (SPD) als Sonderbeauftragten der Landesregierung eingesetzt. In seinem Bericht stellte dieser "Missstände und Fehler im Führungsverhalten" der Polizei fest.

Nach Nommensens Darstellung waren bei der Durchsuchung jedoch auch Unterlagen sichergestellt worden, die im Zusammenhang mit dem Ausschuss stünden. Dagegen habe er protestiert. Dem trat Heß im Ausschuss nun entgegen: "Er hat auf seine Rolle als Gewerkschafter hingewiesen." Laut Darstellung einer vor Ort anwesenden Staatsanwältin und eines Polizeibeamten sei dabei nicht vom PUA die Rede gewesen.

Bei Durchsuchungen sicherten Beamte auch entlastendes Material, sagte Heß. In einigen Fällen würden zu viele Unterlagen gesichert. "Wir durchsuchen manchmal aber auch zu wenig, da schmunzelt dann der Beschuldigte."