Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins SPD-Landtagsfraktion hat die Einführung eines staatlich verpflichtenden Tierwohl-Labels gefordert. In einem Antrag für die am Mittwoch startende erste Landtagssitzung nach der Sommerpause wird die CDU-geführte Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine verbindliche Kennzeichnung einzusetzen. "Die Konzentration in der Fleischindustrie, der Ernährungsindustrie und im Lebensmitteleinzelhandel hat dazu geführt, dass niedrigste Preise über alles entscheiden", sagte die SPD-Agrarpolitikerin Kirsten Eickhoff-Weber der Deutschen Presse-Agentur.