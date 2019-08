Kiel (dpa/lno) - Der schleswig-holsteinische Landtag nimmt heute nach seiner Sommerpause die Beratungen wieder auf. In einer Aktuellen Stunde diskutieren die Abgeordneten zunächst über die Wohnungspolitik. Im Kern geht es um die Frage, wie ausreichend bezahlbarer Wohnraum bereitgestellt werden kann. Nach dieser Debatte will der Landtag die 26 Jahre alte Grünen-Politikerin Aminata Touré zur Vizepräsidentin wählen. Sie soll Rasmus Andresen ablösen, der in das EU-Parlament gewählt wurde. Für Andresen soll dann der ebenfalls 26-jährige Joschka Knuth als Abgeordneter in den Landtag nachrücken. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt ist die Diskussion über ein Integrationsgesetz. Den Entwurf dafür haben die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP eingebracht.