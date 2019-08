Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Landtag hat sich am Donnerstag klar zu einem entschlossenen Vorgehen gegen rechtsextremistische Bedrohungen bekannt. Dazu hatten die SPD und die Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und FDP Anträge eingebracht, die weiter im Innenausschuss beraten werden. "Hass, Hetze und Bedrohung sind Vorboten von Gewalt, Totschlag und sogar Mord", sagte Claus Christian Claussen (CDU). Es dürfe weder real noch virtuell rechtsfreie Räume geben. An den Zusammenhalt aller Demokraten appellierte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner: Jede Form von Gewalt sei zu verurteilen, egal, von wem sie ausgehe.

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) bekräftigte die Position, nicht jeden zu informieren, der auf sogenannten Feindeslisten rechter Gruppen geführt wird. Sobald die Sicherheitsbehörden eine mögliche tatsächliche Gefährdung erkennen, werde das aber sofort geschehen. Grote erläuterte die Vielfalt der Listen: Teilweise sei es gezielt recherchiertes Material, etwa aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Manche Sammlungen umfassten mehrere zehntausend Datensätze, andere bewegten sich im zweistelligen Bereich. So stammten die Daten der in der Öffentlichkeit thematisierten "25-000er Liste" aus einem Hack eines Online-Händlers. Diese Sammlung kursiere bereits seit 2015 im Internet. "Wenn man sich dieses vor Augen führt, wird deutlich: nicht jeder, der in so einer Sammlung auftaucht, ist per se gefährdet."

Deshalb schieße es über das Ziel hinaus, jeden allein aufgrund seiner Nennung auf einer Liste aktiv zu informieren und zu beraten, sagte Grote. "Wenn wir grundsätzlich jeden Betroffenen anschreiben, können die Verfassungsfeinde künftig die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden auf einfachste Art und Weise lahmlegen - nämlich durch die regelmäßige Veröffentlichung riesiger Adressdateien, die im Netz verbreitet werden", sagte Grote. "Wir würden viele Menschen zutiefst beunruhigen, obwohl keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen."

Grote versicherte: "Gefährdete Personen werden einzelfallbezogen beraten und nicht nur informiert". Die zentrale Ansprechstelle für politisch motivierte Kriminalität sei der polizeiliche Staatsschutz. Auch jede Polizeidienststelle stehe bereit. Die Mittel für fünf Präventionsstellen im Land gegen Rechtsextremismus seien auf 1,2 Millionen Euro erhöht worden.

Der Schutz vor Bedrohungen durch Extremismus gehöre zu seinen wichtigsten Aufgaben, betonte Grote. Um Bedrohungen besonders im Internet gezielter zu erkennen, sollen sich künftig zwölf Mitarbeiter des Verfassungsschutzes speziell darum kümmern. Die Behörde war in den vergangenen Jahren um 20 Stellen aufgestockt worden.

Aus SPD-Sicht sollten Menschen, die auf "Feindeslisten" geführt werden, schnellstmöglich informiert werden. "Die Gefahr ist real", sagte der SPD-Politiker Tobias von Pein. "Den Betroffenen soll Angst gemacht werden." Spätestens der Mord am Regierungspräsidenten aus Kassel, Walter Lübcke (CDU), habe gezeigt, dass solche Listen mehr seien als reine Drohgebärden, heißt es im SPD-Antrag. Den Ausschluss der Abgeordneten Doris von Sayn-Wittgenstein aus der AfD bezeichnete von Pein als Feigenblatt für eine strukturell rechtsextrem durchsetzte Partei.

Der Grüne Lasse Petersdotter meinte, jeder auf einer Liste Stehende sollte informiert werden, räumte aber ein, es gebe da auch "Haken". Ähnlich äußerte sich SSW-Fraktionschef Lars Harms. Die Listen seien keine Bagatellen. Es gebe aber berechtigte Einwände gegen eine Information aller Betroffenen: "So schüren wir Angst". Demokratiefeindliche Strömungen dürften nicht toleriert werden, sagte Jan Marcus Rossa von der FDP. "Wir werden die Menschen, die uns bedrohen, enttarnen."

Der AfD-Politiker Claus Schaffer kritisierte politische Gewalt, mit der Menschen davon abgehalten werden sollten, sich an der politischen Willensbildung zu beteiligen. Er warf den anderen Fraktionen und der Regierung vor, Gefahren des Linksextremismus auszublenden. Hier gebe es im Land ein massives Problem. Bedrohungen kämen auch aus dem AfD-Umfeld, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt und versicherte: "Wir wollen alle Formen des Extremismus bekämpfen". Und wenn sich die vier AfD-Abgeordneten tatsächlich vom Rechtsextremismus distanzieren wollten, müssten sie die Partei verlassen." SPD-Fraktionschef Stegner betonte: "Die AfD ist keine normale Partei".