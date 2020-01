Kiel (dpa/lno) - Der Landtag in Kiel kommt heute zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Im Mittelpunkt stehen Klimaschutzthemen. Sie offenbaren zum Teil klare Widersprüche innerhalb der Jamaika-Koalition. So befürworten die Grünen ein Tempolimit auf Autobahnen, während CDU und FDP dies ablehnen. Beide Fraktionen sind im Gegensatz zu den Grünen auch dagegen, den Klimaschutz als Staatsziel in der Landesverfassung zu verankern. Zum Auftakt der Sitzung geht es am Vormittag um die Kosten für das Vorhalten einer derzeit nicht benötigten Flüchtlingsunterkunft in Bad Segeberg.