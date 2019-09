Artikel per E-Mail versenden

Kiel (dpa/lno) - Mit einer Debatte über die Klimapolitik hat der Landtag in Kiel am Donnerstag seine Beratungen fortgesetzt. Das umstrittene Klimapaket der großen Koalition in Berlin hatte im Norden unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bewertet die Ergebnisse grundsätzlich positiv und sieht viele Forderungen des Landes berücksichtigt. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hatte dagegen große Enttäuschung bekundet.

Die Aktuelle Stunde hatte die AfD beantragt, nachdem Günther einen CO2-Preis befürwortet hatte. Weitere Themen im Laufe des Tages sind die Volksinitiative für bezahlbares Wohnen und die Pläne der Koalition, die Bauordnung zu vereinfachen.