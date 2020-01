Kiel (dpa/lno) - Die Klimaschutzpolitik offenbart deutliche Differenzen in der Kieler Koalition von CDU, Grünen und FDP. Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben zeigte sich am Dienstag enttäuscht darüber, dass die Koalitionspartner den Klimaschutz nicht als Staatsziel in der Landesverfassung verankern wollen. "Da sind wir aufseiten der SPD." Die Sozialdemokraten hatten einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht.

Wichtiger als ein Verfassungsrang seien aber konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz, sagte von Kalben. Der Landtag wird sich am Mittwoch auch mit der Forderung nach einem Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen befassen. Von Kalben äußerte auch hier Unverständnis darüber, dass CDU und FDP dies ebenfalls ablehnen.

Dies könne sie "null verstehen", sagte sie. Das einzige Gegenargument sei, "dass Menschen Spaß daran haben, schnell auf der Autobahn zu rasen". Sie finde das nicht vernünftig und kindisch. Von Kalben räumte ein, sie fahre selbst gern schnell, auch wenn sie das für kindisch und falsch halte. "Man muss ja nicht alles gut finden, was vernünftig ist."

Für die FDP bekräftigte der Parlamentarische Geschäftsführer Oliver Kumbartzky das Nein zu einem dezidierten Verfassungsrang für den Klimaschutz. "Wir werden den Antrag ablehnen", sagte er. Der Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens sei bereits in der Verfassung verankert. Darüber hinaus den Klimaschutz explizit herauszuheben, sei nicht sinnvoll. Ein Tempolimit auf der Autobahn sei nicht mehrheitsfähig, sagte Kumbartzky. Unverhältnismäßig sei das ebenfalls vom SSW geforderte Überholverbot für Lastwagen auf zweispurigen Autobahnen.