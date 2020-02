Kiel (dpa/lno) - Trotz zwischenzeitlichen Koalitionskrachs wegen der Wahl eines FDP-Politikers zum Ministerpräsidenten in Thüringen geht Regierungschef Daniel Günther von der Stabilität des Jamaika-Bündnisses im Norden aus. "Die Koalition arbeitet erfolgreich zusammen", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag nach einem Spitzentreffen des Regierungsbündnisses in Kiel. "Daran wird sich überhaupt nichts ändern." Er habe den Wunsch, dass die Koalition weiterhin so gut wie bisher zusammenarbeite.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) sagte nach dem Treffen in der Staatskanzlei, ihre Partei erwarte von CDU und FDP, dass diese sich auf Bundesebene intensiv einsetzten, "dass dem Spuk ein Ende gesetzt wird". FDP-Landeschef Heiner Garg verwies darauf, dass die klare Distanzierung seiner Partei von den Vorkommnissen in Erfurt am Mittwoch der "Haltung der gesamten Führungsspitze" entspreche. Seine eigene spontane Reaktion nach der Wahl von Thomas Kemmerich im Erfurter Landtag sei Entsetzen gewesen.

Günther bemühte sich die Wogen nach der Aufregung um Äußerungen von Politikerin wie FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki und dem FDP-Landtagsabgeordneten Kay Richert zu glätten, die sich zunächst über einen Erfolg der FDP gefreut hatten. Die Situation sei für viele überraschend gekommen, sagte Günther. "Von daher, finde ich, darf man auch nicht jede spontane Reaktion, die dort stattgefunden hat, gleich auf die Goldwaage legen."

Am späten Nachmittag wollte sich auch die aus 18 Mitgliedern aller drei Bündnispartner bestehende Jamaika-Runde mit dem Thema befassen.