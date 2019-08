Kiel (dpa/lno) - Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) will dem Ärztemangel auf dem Land in Schleswig-Holstein mit einem Bündel an Maßnahmen entgegenwirken. "Wir haben im bundesweiten Vergleich bei Hausarztpraxen die beste Nachbesetzungsquote", sagte Garg am Donnerstag im Landtag. Skeptisch zeigte er sich jedoch gegenüber einer von der AfD vorgeschlagenen festen Landarztquote bei Medizinstudienplätzen. Diese könne eine sinnvolle Lösung sein. Es gebe jedoch verfassungsrechtliche Bedenken. Außerdem wirke sie frühestens nach zwölf Jahren. Die AfD hat einen entsprechenden Gesetzentwurf in das Parlament eingebracht. Über Mittel gegen den Ärztemangel wird im Sozialausschuss weiter beraten.