Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sieht deutliche Erfolge zu Gunsten der Frauen im Öffentlichen Dienst, aber in einigen Bereichen auch noch erheblichen Aufholbedarf. "In fast allen Besoldungs- und Entgeltgruppen im unmittelbaren Landesdienst ist der Anteil von Frauen gestiegen", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag im Landtag in Kiel. Sie stellte den fünften Bericht zum Thema Gleichstellungspolitik im Öffentlichen Dienst für 2014 bis 2018 vor.

Der Fokus der Landesregierung liege derzeit auf dem Ziel, innerhalb der Landesverwaltung und den Landesunternehmen mehr Frauen in der obersten Führungsebene zu etablieren. Im Dialog mit den Ressorts und der Zivilgesellschaft will die Ministerin 2020 eine landesweite gleichstellungspolitische Strategie erarbeiten.