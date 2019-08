Kiel (dpa/lno) - Der Landtag in Kiel schließt am Freitag seine dreitägige August-Sitzung ab. Ein Schwerpunkt ist die Förderung Künstlicher Intelligenz. Die Landesregierung will noch in diesem Jahr ein Sondervermögen in Höhe von 4,5 Millionen Euro einrichten. Der Gesetzentwurf hierfür wird in erster Lesung beraten. Schleswig-Holstein sieht in der Künstlichen Intelligenz einen Schlüsselfaktor für die Zukunftsentwicklung. Auf Bundesebene will der Norden dabei kräftig mitmischen.