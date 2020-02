Kiel (dpa/lno) - Nach der Einigung auf ein gesetzliches Vollverschleierungsverbot an Schulen und klare Regeln für die Hochschulen sieht die CDU weiteren Regelungsbedarf. Am Montag hatten CDU, Grüne und FDP angekündigt, gesetzliche Regelungen "zur Identitätsfeststellung für Prüfungen und Einschreibungen" zu treffen. "Es gibt aber auch noch weitere Themen wie Sport oder interaktive Lehrveranstaltungen, wo Mimik und Gestik eine große Rolle spielen", sagte der CDU-Hochschulpolitiker Tobias von der Heide am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es mache aus Sicht von Dozenten einen Unterschied, ob in einem Hörsaal 30 oder 100 Studenten säßen. "Solche Themen werden wir jetzt miteinander diskutieren."

Eine Grundlage für weitere Gespräche innerhalb der Jamaika-Koalition sei der CDU-Gesetzesentwurf. Er soll den Unis ermöglichen, autonom über Verbote zu entscheiden. "Wir haben heute noch keine Einigung beim Thema Hochschule", sagte von der Heide. Er würde aber nicht von einem Konflikt sprechen. In der Koalition gelte es nun, einen Kompromiss zu finden. "Und da sind die Grünen gestern einen ordentlichen Schritt auf uns zugegangen."

Am Montagabend hatten CDU-Landeschef Daniel Günther, die Grünen-Landesvorsitzende Anna Tranziska und der FDP-Landesvorsitzende erklärt, "wir lehnen die Vollverschleierung ab". Für das Verbot an Schulen soll das Bildungsministerium eine entsprechende Änderung im Schulgesetz vorlegen.

Hintergrund ist der Fall einer muslimischen Studentin der Kieler Universität. Die Hochschule hatte ihr eine Vollverschleierung in Lehrveranstaltungen verboten. Sie kam trotzdem immer wieder auch verschleiert zu Veranstaltungen. Die Uni bat das Land deshalb, eine Regelung zu schaffen, die ein Verbot möglich machen würde.