Hannover (dpa/lni) - In der Debatte über eine vorgeschriebene Auszeit für Minister, die in die Wirtschaft wechseln wollen, hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil den Entwurf der Landesregierung verteidigt. Eine Karenzzeit von maximal 18 Monaten sei "absolut ausreichend", sagte der SPD-Politiker am Dienstag im Landtag in Hannover. Die geplante Änderung des Ministergesetzes sei ein "Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit", betonte Weil. Daher sei auch das Übergangsgeld, das für die Dauer der untersagten Beschäftigung gezahlt werden soll, als Entschädigung angemessen.

Die Grünen und die AfD kritisierten die von der Landesregierung anvisierte Auszeit von 18 Monaten hingegen als zu kurz. Beide Oppositionsfraktionen warben mit eigenen Anträgen für eine Pause von bis zu drei Jahren. Die Grünen forderten zudem eine Anzeigepflicht neuer Beschäftigungen auch für Landtagsabgeordnete.

Die Diskussion über eine Karenzzeit war in Niedersachsen neu aufgeflammt, weil Umweltminister Olaf Lies (SPD) im Sommer ein lukratives Angebot des Energie-Lobbyverbands BDEW vorliegen hatte. Lies lehnte die Offerte ab und entschied sich, im Amt zu bleiben. Stattdessen übernimmt zum November die Grünen-Bundestagsabgeordnete Kerstin Andreae den Posten der Hauptgeschäftsführerin des BDEW.