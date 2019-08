In der Landespressekonferenz haben sich die landespolitischen Korrespondenten zusammengeschlossen. Aufgabe der LPK ist es, den Informationsaustausch zwischen Landtag, Regierung und den Medien zu fördern. Zweimal in der Woche äußern sich die Pressesprecher der Ministerien in der LPK zu aktuellen Themen. "Bei Führungen durch den Landtag wird gerne gesagt, dass in der LPK Pressesprecher und Minister gegrillt werden", sagte Hapke schmunzelnd. Gegründet wurde die Organisation 1947 - zunächst als "Notgemeinschaft" der landespolitischen Korrespondenten in Hannover. Die Journalisten-Organisation will am Donnerstag einen Nachfolger für Hapke bestimmen.