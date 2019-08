Hannover (dpa/lni) - Tausende Besucher werden heute (10.00 Uhr) zum Tag der offenen Tür im niedersächsischen Landtag in Hannover erwartet. Bis 18.00 Uhr gewähren die Fraktionen einen Einblick in ihre Arbeit. Auch die Landeszentrale für politische Bildung, die Landesvertretung in Berlin und zahlreiche Medien präsentieren sich bei der Veranstaltung.