Hannover (dpa/lni) - Die SPD-Landtagsfraktion hat am Dienstag über den Ausschluss des Abgeordneten Jochen Beekhuis beraten, der im Streit um diskriminierende Chats aus der Partei ausgeschlossen wurde. Über das Ergebnis sollte noch am Dienstag Klarheit bestehen, sagte ein Fraktionssprecher. Der 42-Jährige aus Ostfriesland soll sich in privaten Chats abfällig über Frauen, Homosexuelle und dicke Menschen geäußert haben. Weil die SPD an der Echtheit der Chats keinen Zweifel hat, warf sie Beekhuis aus der Partei. Er selbst spricht von manipulierten Chats und kriminellen Machenschaften gegen ihn.