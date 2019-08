Hannover (dpa/lni) - Bei den niedersächsischen Sicherheitsbehörden ist eine erneute Panne bekannt geworden: Laut Innenminister Boris Pistorius (SPD) wurde Ende März in der Polizeiinspektion Celle das Fehlen einer Dienstwaffe vom Typ MP5 des Herstellers Heckler & Koch bemerkt. Der Verlust sei erst im Mai an die zuständige Polizeidirektion gemeldet worden, die Waffe sei bis heute unauffindbar, sagte Pistorius am Donnerstag im Innenausschuss. Er sprach von einem unhaltbaren Vorfall. Erst vor kurzem war bekannt geworden, dass im niedersächsischen Landeskriminalamt ein klassifiziertes Dokument seit einem Jahr verschwunden ist.