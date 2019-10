Hannover (dpa/lni) - Nach intensiver Beratung hat der niedersächsische Landtag eine Schuldenbremse in der Landesverfassung festgeschrieben. Laut der am Mittwoch mit den Stimmen von SPD und CDU beschlossenen Regelung sind neue Schulden künftig verboten, Ausnahmen sind nur in Notlagen möglich. Die Landesverfassung wird damit an die Bundesgesetzgebung angepasst. Grüne, FDP und AfD stimmten gegen den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen.

Bundestag und Bundesrat hatten vor dem Hintergrund des enormen staatlichen Schuldenbergs die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert. Die Länder dürfen ab 2020 grundsätzlich keine neuen Schulden mehr machen. Ausnahmen sind nur in wenigen Fällen zulässig, etwa bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen.

Sollen in einer solchen Situation künftig neue Schulden aufgenommen werden, ist in Niedersachsen eine Zweidrittel-Mehrheit des Parlaments nötig. Eine einfache Mehrheit, wie teils gefordert wurde, reicht nicht aus. Lediglich, wenn es um kurzfristige Soforthilfen, etwa nach einem Unwetter geht, kann der Landtag Schulden für kurzfristige Soforthilfen auch mit einfacher Mehrheit aufnehmen. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Summe 0,5 Prozent des Landeshaushalts nicht überschreitet. Niedersachsen ist derzeit mit gut 60 Milliarden Euro Schulden verschuldet.