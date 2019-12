Hannover (dpa/lni) - Der Maßregelvollzug für psychisch- und suchtkranke Straftäter in Niedersachsen platzt aus allen Nähten. Kurzfristig sollen daher von Gerichten in den Maßregelvollzug eingewiesene Straftäter in Containern und Modulbauten untergebracht werden, sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Dienstag im Landtag in Hannover. Ein weiterer Ausbau der Maßregelkliniken sei geplant, für 2020 sei dafür aber im Haushalt noch kein Geld vorgesehen. Grund für den Platzmangel ist Reimann zufolge der starke Anstieg der Zahl suchtkranker Straftäter, die von den Gerichten statt in ein Gefängnis für eine Therapie in den Maßregelvollzug geschickt werden.