Hannover (dpa/lni) - In der Affäre um eine bei der Polizei in Celle verschwundene Maschinenpistole fordert die FDP-Fraktion im Landtag eine parlamentarische Aufarbeitung und spricht von einer bewussten Falschinformation. Fraktionschef Stefan Birkner warf Innenminister Boris Pistorius (SPD) im Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) vor, das Parlament am 12. Juli "objektiv falsch" unterrichtet zu haben. "Wir können das nicht so im Raum stehen lassen, dass ein Minister in öffentlicher Sitzung bewusst falsch unterrichtet", zitierte die Zeitung Birkner. Zur nächsten Landtagssitzung werde die FDP einen Missbilligungsantrag gegen Pistorius stellen, kündigte er an. Dann erwarte man auch eine Stellungnahme von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).