Hannover (dpa/lni) - Der niedersächsische Landtag hat den Haushalt 2020 verabschiedet, der Rekordausgaben von 34,7 Milliarden Euro vorsieht. Die Regierungsmehrheit von SPD und CDU gab am Donnerstag grünes Licht für das Paket, das Schwerpunkte bei Bildung, Infrastruktur sowie Wirtschafts- und Innovationsförderung setzt. Die Ausgaben steigen auf ein Allzeithoch, im laufenden Jahr hatte der Haushalt noch ein Volumen von 32,95 Milliarden Euro. Die vom Bund vorgeschriebene Schuldenbremse soll aber eingehalten werden. Bereits zum vierten Mal in Folge will Niedersachsen ohne neue Schulden auskommen. Möglich ist dies dank weiter steigender Steuereinnahmen.