Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers hat den Haushaltsentwurf der rot-schwarzen Landesregierung verteidigt. Die Koalition habe einen Investitionshaushalt aufgestellt, während zugleich Schulden abgebaut würden, sagte der CDU-Politiker am Dienstag bei der Haushaltsdebatte im Landtag in Hannover. Damit betreibe Niedersachsen eine nachhaltige Finanzpolitik. Regierung und Opposition stritten über den richtigen Kurs für Niedersachsen sowie die Balance zwischen Sparen und Investieren. Der Haushalt mit einem Volumen von 34,7 Milliarden Euro soll am Donnerstag verabschiedet werden.

"Wir unterstützen die Wirtschaft und sorgen für optimale Bedingungen", betonte Hilbers. "Wir kümmern uns um Bildung, um Sicherheit, um Klimaschutz und bringen zentrale Projekte in der Infrastruktur und in der Digitalisierung voran." Das Land verbinde das mit einer soliden Finanzpolitik, indem nur das umgesetzt werde, was sich auch dauerhaft finanzieren lasse: "Investitionen, Altschuldentilgung und solide Finanzen sind für uns kein Widerspruch." Die Schuldenbremse und die "schwarze Null" dürfe das Land auch in Zeiten zurückgehenden Wachstums nicht leichtfertig aufgeben.

Die Opposition warf der Regierung Mittelmaß und Konzeptlosigkeit vor. "Gebt endlich das Mantra von der schwarzen Null auf", forderte die Grünen-Fraktionschefin Anja Piel. Mit einer übertriebenen Sparpolitik behindere die Regierung dringend nötige Investitionen. "Es geht doch nicht um planloses Verschulden für alle möglichen Wünsche", sagte Piel. "Es geht um einen klugen Investitionsplan für Klimaschutz, bezahlbares Wohnen für alle und um Bildung für alle, kurz: es geht um die Zukunft dieses Landes." Vor allem den Klimaschutz gehe die Regierung nicht tatkräftig an.

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner warf der Regierung Konzeptlosigkeit und Mittelmaß vor. "SPD und CDU haben keine gemeinsame Vision davon, wie sich Niedersachsen weiterentwickeln soll." Es fehle an Ideen zur Bewältigung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen. "Sie haben keine Idee, wie Sie Niedersachsen weiterentwickeln wollen." Nötig sei ein Konjunktursofortprogramm, wie es die FDP vorgelegt habe, um auf die wirtschaftliche Abschwächung zu reagieren. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Dana Guth forderte unterdessen, mehr Geld in die Schuldentilgung des Landes zu stecken: "Wann, wenn nicht in wirtschaftlich starken Zeiten, müssen wir beginnen, den Schuldenberg abzutragen?"

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer warf den drei Oppositionsfraktionen vor, die politischen Herausforderungen auf die Fragen von Klimaschutz, Migration und Zukunftsinvestitionen zu verengen: "Die Welt besteht nicht nur aus diesen drei Überschriften." Der Regierung gehe es darum, die Belange aller Menschen in Niedersachsen zu berücksichtigen und den über Jahrzehnte erarbeiteten Wohlstand zu erhalten. "Diese Koalition sucht nicht das Trennende", sagte Toepffer. "Wir in Niedersachsen suchen das Verbindende, wir suchen den gesellschaftlichen Konsens, wenn es um die Bewältigung der drängenden Herausforderungen geht."

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder betonte, dass die Regierung erneut einen Haushalt ohne Neuverschuldung und strukturelles Defizit vorgelegt habe: "Mit unserem Haushalt 2020 haben wir die Zukunft unseres Landes fest im Blick und setzen auf Investitionen und Nachhaltigkeit."

Mit einem Umfang von 34,7 Milliarden Euro liegt der Haushalt 2020 über dem des laufenden Jahres, der ein Volumen von 32,95 Milliarden Euro hat. Die vom Bund vorgeschriebene Schuldenbremse soll allerdings eingehalten werden. Bereits zum vierten Mal in Folge will Niedersachsen laut Plan ohne neue Schulden auskommen.