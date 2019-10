Hannover (dpa/lni) - Das Präsidium des niedersächsischen Landtags will am kommenden Mittwoch über die Zulässigkeit von Filmaufnahmen der Fraktionen während der Plenarsitzungen beraten. Derzeit gebe es dafür keine rechtliche Regelung, sagte ein Landtagssprecher. Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" hatte am Donnerstag berichtet, die AfD-Fraktion filme nicht nur die eigenen Redner, sondern auch Abgeordnete anderer Fraktionen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Wiard Siebels, warf der AfD daher laut Bericht eine "Verletzung der guten Sitten im Landtag" vor. Die AfD-Fraktion erklärte auf Anfrage, sie habe die vergangenen beiden Plenarsitzungen in Teilen aufgenommen. Die Fraktion werde ihre Aufnahmen bis zur Klärung durch das Landtagspräsidium aber nicht nutzen.