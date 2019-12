Hannover (dpa/lni) - Der niedersächsische Landtag startet heute in seine letzte Sitzungswoche des Jahres. Auf der Tagesordnung steht dabei zunächst die umstrittene Rettung der NordLB. An der geplanten Kapitalmaßnahme von rund 3,6 Milliarden Euro will sich Niedersachsen mit rund 2,3 Milliarden Euro beteiligen. Die Opposition hat allerdings Zweifel, ob das künftige Geschäftsmodell der NordLB zukunftsfähig ist. Der Landtag stimmt außerdem über eine 18-monatige Karenzzeit für Minister, die in die Wirtschaft wechseln wollen, ab. Das Thema war wieder aufgekommen, als Umweltminister Olaf Lies (SPD) im Sommer ein Angebot des Energie-Lobbyverbands BDEW vorliegen hatte.