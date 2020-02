Hamburg (dpa/lno) - Beschmierte Plakate und Parteiaustritte: Nach dem Eklat um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen spürt die FDP Hamburg mitten im Bürgerschaftswahlkampf Folgen. Plakate der FDP würden derzeit "übermäßig häufig beschädigt", teilte ein Sprecher der Partei am Freitag auf Anfrage mit. Zudem gebe es Parteiaustritte. Eine Zahl könne aber noch nicht genannt werden.

Der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich war am Mittwoch im Landtag in Erfurt überraschend mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Nach einem bundesweiten Proteststurm will er seinen Posten wieder räumen, um so den Weg für eine Neuwahl freizumachen.

Gut zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl käme die FDP laut einer am Donnerstag veröffentlichten NDR-Umfrage auf fünf Prozent, sollte schon an diesem Sonntag gewählt werden. Allerdings wurden die Teilnehmer noch vor der Wahl in Erfurt befragt. Es sei plausibel, zu erwarten, "dass die Wahl Kemmerichs für die Hamburger FDP negativ zu Buche schlagen wird", sagte der Politologe Kai-Uwe Schnapp von der Universität Hamburg.