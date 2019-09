Geisa (dpa/th) - Thüringer, die ihren Wohnsitz zurück in ihre Heimat verlegen, sollen nach dem Willen der CDU eine Rückkehr-Prämie erhalten. Vorgeschlagen werden in dem am Samstag auf einem Landesparteitag in Geisa (Wartburgkreis) beschlossenen CDU-Wahlprogramm 5000 Euro, wenn in Thüringen der Hauptwohnsitz angemeldet und eine Arbeit aufgenommen wird. "Das ist eine Einladung, wieder nach Hause zu kommen und hier die Zukunft zu gestalten", sagte CDU-Parteichef Mike Mohring.

In den ersten beiden Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung hatten viele Menschen Thüringen auf der Suche nach Arbeit oder Ausbildungsplätzen verlassen. Inzwischen leidet das Land unter einem Mangel an Fachkräften.

Mohring bekräftige auf dem Parteitag die Forderung nach Rückzahlung der seit 1990 in Thüringen gezahlten Bürgerbeiträge für den Straßenausbau, die nach CDU-Schätzung 500 bis 600 Millionen Euro kosten würde. Nicht mit einer Stichtagsregelung rückwirkend zum 1. Januar 2019, wie von der rot-rot-grünen Koalition im Landtag beschlossen, sondern nur mit einer Rückzahlung könnte Rechtsfrieden geschaffen werden, so Mohring. Linke, SPD und Grüne werfen der CDU ein teures Wahlkampfmanöver vor. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.