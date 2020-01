Wechsel von Fraktionsmitarbeitern in Landesdienst selten

Erfurt (dpa/th) - Nur wenige Mitarbeiter der Fraktionen des Thüringer Landtages sind in den vergangenen Jahren Beschäftigte des Freistaats oder Landesbeamte geworden. Das geht aus Antworten des Thüringer Finanzministeriums auf zwei Kleine Anfragen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Demnach gab es mehrere solcher Wechsel im Zuge der rot-rot-grünen Regierungsbildung in den Jahren 2014 und 2015, in den Folgejahren dagegen nur noch vereinzelt.

Aus den Antworten des Finanzministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Andreas Bühl geht vor, dass mit der rot-rot-grünen Machtübernahme in Thüringen im Jahr 2014 vor allem Linke von politischen Jobs in den Dienst des Landes wechselten. Zuvor waren sie den Angaben nach entweder bei der Landtagsfraktion beziehungsweise als Mitarbeiter eines Abgeordneten oder der Partei beschäftigt.