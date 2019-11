Erfurt (dpa/th) - Der umstrittene Thüringer CDU-Fraktionsvize Michael Heym kann seinen Posten behalten. Er wurde am Mittwoch bei einer Sitzung der CDU-Fraktion in Erfurt knapp mit nur elf Stimmen wiedergewählt. Der Abgeordnete Christoph Zippel trat in der Fraktionssitzung am Mittwoch gegen Heym in einer Kampfkandidatur an - er erhielt zehn Stimmen. Die neue CDU-Fraktion besteht aus 21 Abgeordneten.

Heym hatte sich nach der Wahlniederlage der CDU bei der Landtagswahl Ende Oktober offen für Gespräche mit der AfD gezeigt und damit viel Kritik auf sich gezogen. Er hatte gesagt: "Rechnerisch reicht es für ein Bündnis aus AfD, CDU und FDP. Ich finde, das sollte man nicht von vornherein ausschließen."

Unterstützung erhielt Heym später von 17 Thüringer CDU-Funktionären, darunter ein Landtagsabgeordneter. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte den Vorstoß als "irre" bezeichnet.