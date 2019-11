Erfurt (dpa/th) - Thüringens amtierender Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat sein Landtagsmandat niedergelegt. Als geschäftsführender Minister, Landesparteivorsitzender und Verhandlungsführer bei der Regierungsbildung sei es schwer, auch noch die Verpflichtungen eines Abgeordneten zu stemmen, sagte eine SPD-Sprecherin am Mittwoch in Erfurt. Tiefensee selbst erklärte: "Ich möchte damit einen Beitrag zur Stärkung unserer Fraktion leisten."

Ins Parlament nachrücken wird der Arzt Thomas Hartung, der in der vergangenen Legislatur zuletzt bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion war. Hartung werde "mit ungeteilter Kraft Parlamentsarbeit leisten", erklärte Tiefensee.

Hartung sagte, er wolle sich weiterhin um die Themen Bildung, Kultur und Migration kümmern. "Ich bin aber auch offen dafür, mich in weitere, neue Themen einzuarbeiten", sagte Hartung der dpa. Er gehe davon aus, dass er sein Mandat am Donnerstag annehmen und bereits bei der nächsten Landtagssitzung im Dezember dabei sein könne.

Vor der Landtagswahl hatte der SPD-Landesvorstand die grundsätzliche Trennung von Amt und Mandat beschlossen. In der vergangenen Legislatur legte beispielsweise Finanzministerin Heike Taubert (SPD) ihr Mandat nicht nieder und blieb Abgeordnete. Generell sind die Abgeordneten frei in ihrer Entscheidung, ihr Mandat anzunehmen oder abzugeben.

So hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nach der Landtagswahl angekündigt, sein Mandat als Abgeordneter entgegen der Gepflogenheiten in seiner Partei diesmal nicht abzugeben. Er begründete dies damit, dass er ein Direktmandat erhalten habe und das in ihn gesetzte Vertrauen wahrnehmen wolle.

Unklar blieb zunächst, ob bei der SPD auch Finanzministerin Taubert und Innenminister Georg Maier Tiefensees Beispiel folgen werden und zügig ihr Mandat niederlegen.