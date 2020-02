Berlin (dpa) - In der Thüringer Regierungskrise kritisiert die dortige Linke das Agieren der Bundesparteien von CDU und FDP und fordert von beiden Landesparteien einen eigenständigen Kurs. "Dass die Bundesebene gerade bei beiden Parteien nicht sehr hilfreich ist, das haben wir gesehen, auch bei den Vorabsprachen zur (Ministerpräsidenten-)Wahl von Thomas Kemmerich", sagte die Landesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Ich bin der festen Überzeugung, dass die CDU in Thüringen ihre eigene Entscheidung treffen wird, genauso wie möglicherweise die FDP."

Rot-Rot-Grün fehlen vier Stimmen für eine Mehrheit, um den linken Ex-Amtsinhaber Bodo Ramelow erneut zum Ministerpräsidenten zu wählen. Das Bündnis ist deshalb auf CDU oder FDP angewiesen. Das CDU-Bundespräsidium hatte am Freitag beschlossen, dass die Partei nicht für einen Kandidaten der Linken stimmen wird. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak schloss das im "Morgenmagazin" auch noch einmal aus. Allerdings hat sich auch die Landtagsfraktion darauf festgelegt und allenfalls eine Stimmenthaltung in Aussicht gestellt, was aber nicht ausreichen würde für einen sicheren Erfolg Ramelows.

Hennig-Wellsow sagte: "Wir sind im Gespräch mit einigen Abgeordneten der CDU. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ziemlich zügig die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen auch voran bringen können."

Sie fügte hinzu: "Ich habe den Eindruck, dass die Bundes-CDU Thüringen ein bisschen fallen lässt." Dies könne sie verstehen, "weil das Beben ja auch den Vorstand, AKK, Merkel, Ziemiak erreicht hat", erklärte sie mit Blick auf die CDU-Bundesvorsitzende, die Kanzlerin und den Generalsekretär. "Deswegen glaube ich durchaus, dass die Thüringer Abgeordneten wissen, was auf dem Spiel steht."

Der FDP-Politiker Kemmerich war am Mittwoch überraschend mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden - was bundesweite Empörung ausgelöst hatte. Er trat am Samstag zurück, bleibt aber geschäftsführend im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist.